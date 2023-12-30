Силы обороны массированно ударили по военным объектам в РФ. Много прилетов: список целей

Запуск БПЛА (Фото: скриншот с видео)

Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России в ночь на 30 декабря. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинских спецслужбах.

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По его словам, в общей операции был задействованы десятки беспилотников разных типов. Отмечается, что российский военно-промышленный комплекс получил "значительные повреждения".

Мишенями стали завод "Кремний Эл" в Брянске, где производили электронные комплектующие для боевых ракетных комплексов, также был атакован "Брянский химический завод имени 50-летия СССР".

Кроме этого, под удар попали объекты военной инфраструктуры в Белгороде, Туле, Твери и Москве.

Несмотря на то, что часть дронов была сбита российской противовоздушной обороной, "значительная" часть достигла целей.

Видео работы вражеской ПВО и взрывов можно посмотреть по ссылке.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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