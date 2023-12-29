Росія вдарила ракетою по ТРЦ та пологовому у Дніпрі. П'ятеро загиблих та постраждалі – фото

Росія атакувала Дніпро протягом години. За цей час у місті пролунало близько восьми вибухів.

Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі російська ракета влучила у пологовий будинок, заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Там стверджують, що всі пацієнти та персонал встигли пройти в укриття. Також місцева влада підтвердила влучання у торговельний центр.

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Росія атакувала Дніпро протягом години. За цей час у місті пролунало близько восьми вибухів.

Двоє співрозмовників LIGA.net, що перебували на місці події близько години тому, заявили, що у пологовому будинку зайнялася пожежа — "щонайменше три поверхи ліворуч". За їхніми словами, там також вибиті вікна, а на землі лежать уламки.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. Це також підтвердив голова ДОР Микола Лукашук.

Водночас представники місцевої влади заявили, що додаткової інформації не буде.

Прем'єр Денис Шмигаль згодом написав про влучання ракети у торговельний центр у Дніпрі. Раніше у мережі з'явилися фото та відео наслідків прильоту. Він також підтвердив пошкодження пологового будинку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про чотирьох загиблих та постраждалих – їх півтора десятка.

Пологовий будинок у Дніпрі

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

У Києві – падіння уламків у двох районах, займання багатоповерхівки та постраждалі. Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".

У Львові ракета влучила в житловий будинок, через падіння уламків виникла пожежа в ліцеї.

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