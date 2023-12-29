У Дніпрі, імовірно, влучання у ТРЦ. Гучно також у Харкові та Запоріжжі, у Києві працює ППО

У Дніпрі, імовірно, влучання у ТРЦ. Гучно також у Харкові та Запоріжжі, у Києві працює ППОдоповнено
Зранку 29 грудня у Дніпрі пролунала низка вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Суспільне заявило про повторні вибухи у Харкові.
06:34. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС, повідомили у Повітряних силах.
Моніторингові канали заявили, що ракета в напрямку Павлограда, Дніпра та Новомосковська.
07:00. У Дніпрі пролунала низка вибухів. За словами співрозмовника, їх було близько шести.
07:04. Моніторингові канали заявили про повторну загрозу для Дніпра.
Місцеві канали Харкова та кореспонденти Суспільного повідомили про щонайменше сім вибухів. Вночі вони також лунали у місті.
ДОПОВНЕНО о 07:11. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попросив про інформаційну тишу.
07:19. У Дніпрі чули повторний звук вибуху. За словами співрозмовника, десь у передмісті.
07:26. Суспільне повідомило про вибухи у Запоріжжі. За кілька хвилин пролунали повторні.
07:30. Ще вибухи у передмісті Харкова, пише Суспільне.
07:32. Гучний вибух у Дніпрі. Через кілька хвилин пролунала ще низка. Співрозмовник каже про щонайменше вісім.
ДОПОВНЕНО о 07:44. Суспільне заявило про вибухи в Одесі. Вони лунали у місті й під ранок.
08:06. У Дніпрі є займання торговельного центру, передає співрозмовник у місті.
КМВА пише, що зафіксовано падіння уламків також у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.
- В ніч проти 29 грудня Росія атакувала Україну. Вибухи було чути в Одесі, Конотопі, Львові, Черкасах та Харкові. Відомо про трьох постраждалих у Сумській області.
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