У Дніпрі, імовірно, влучання у ТРЦ. Гучно також у Харкові та Запоріжжі, у Києві працює ППО

У Дніпрі пролунало близько шести вибухів. Так само у Харкові

Вибух (Ілюстративне фото)

Зранку 29 грудня у Дніпрі пролунала низка вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Суспільне заявило про повторні вибухи у Харкові.

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06:34. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС, повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали заявили, що ракета в напрямку Павлограда, Дніпра та Новомосковська.

07:00. У Дніпрі пролунала низка вибухів. За словами співрозмовника, їх було близько шести.

07:04. Моніторингові канали заявили про повторну загрозу для Дніпра.

Місцеві канали Харкова та кореспонденти Суспільного повідомили про щонайменше сім вибухів. Вночі вони також лунали у місті.

ДОПОВНЕНО о 07:11. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попросив про інформаційну тишу.

07:19. У Дніпрі чули повторний звук вибуху. За словами співрозмовника, десь у передмісті.

07:26. Суспільне повідомило про вибухи у Запоріжжі. За кілька хвилин пролунали повторні.

07:30. Ще вибухи у передмісті Харкова, пише Суспільне.

07:32. Гучний вибух у Дніпрі. Через кілька хвилин пролунала ще низка. Співрозмовник каже про щонайменше вісім.

ДОПОВНЕНО о 07:44. Суспільне заявило про вибухи в Одесі. Вони лунали у місті й під ранок.

08:06. У Дніпрі є займання торговельного центру, передає співрозмовник у місті.

КМВА пише, що зафіксовано падіння уламків також у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.

В ніч проти 29 грудня Росія атакувала Україну. Вибухи було чути в Одесі, Конотопі, Львові, Черкасах та Харкові. Відомо про трьох постраждалих у Сумській області.

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