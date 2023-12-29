Вночі лунали вибухи у Львові, Харкові, Одесі, Конотопі та Черкасах – є постраждалі

Приліт (Ілюстративне фото)

В ніч проти 29 грудня Росія атакувала Україну. Вибухи було чути в Одесі, Львові, Черкасах та Харкові, повідомили представники місцевої влади.

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23:20. Повітряні сили попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Одеської області.

23:48. Суспільне повідомило про звук вибуху.

00:00. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в обласному центрі. Спалахнула пожежа, дані про постраждалих уточнюються.

Місцеве видання Думська опублікувало фото наслідків падіння уламків на будинок.

Фото: Думська

Фото: Думська

04:48. Мер Львова Андрій Садовий написав, що у місті пролунали два вибухи, попередив про ще дві повітряні цілі на підході.

05:08. За його словами, у місті було два влучання. На місцях працюють служби.

05:09. Поблизу Черкас пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

05:12. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про щонайменше шість вибухів у місті.

Після цього, за даними Суспільного, пролунала ще низка.

ДОПОВНЕНО о 06:42. Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що у місті працювала протиповітряна оборона. Відомо про трьох поранених.

Садовий водночас повідомив, що, попередньо, Львівську область атакували щонайменше 10 шахедів. Внаслідок атаки є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові, інформації про жертв немає.

Терехов заявив, що Росія, імовірно, вдарила по Харкову двома видами ракет – Х-22 та С-300. Відомо про щонайменше вісім влучань.

У ніч проти 26 грудня ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".

Було зафіксовано прильоти по промислових та інфраструктурних об'єктах в Одеській та Миколаївській областях.

У ніч проти 27 грудня росіяни запустили 46 безпілотників, зафіксовано 14 прильотів.

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