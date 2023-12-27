Росія атакувала Україну майже 50 дронами Shahed-136. Зафіксовано 14 прильотів

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 27 грудня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 46 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони знищили 32 "шахеди" у різних областях.

Раніше Повітряні сили заявили, що в ніч проти 26 грудня ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".

ОНОВЛЕНО о 07:17. Командування Повітряних сил уточнило, що БпЛА запускали з районів Балаклави у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. Загарбники атакували кількома хвилями з 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня.

Більшість прильотів зафіксовано на прифронтових територіях, зокрема у Херсонській області. Ще кілька цілей упали без наслідків. Бойова робота велася у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Було зафіксовано прильоти по промислових та інфраструктурних об'єктах в Одеській та Миколаївській областях.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.

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