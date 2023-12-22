З'явилися нові фото наслідків прильоту дрона Shahed-136 по багатоповерхівці у Києві: деталі

Наслідки прильоту в Києві (Фото: ДСНС)

З'явилися знімки наслідків атаки російських окупантів на Київ, коли дрон-камікадзе Shahed-136 прилетів у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Відповідні фото опублікувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники заявляють, що у Солом'янському районі внаслідок атаки почалася пожежа на 24-му поверсі житлового будинку, її ліквідували до прибуття підрозділів ДСНС. У трьох квартирах частково зруйновано стіни на 24-26-х поверхах, ще у трьох вибито вікна.

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Постраждали двоє осіб, один із них госпіталізований.

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У Дарницькому районі спалахнула кімната на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку, все загасили. Без поранених.

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На місцях працюють 10 одиниць техніки, а також 43 рятувальники.

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Раніше стало відомо, що протиповітряна оборона збила 24 дрони з 28. На верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі була квартира ведучого національного телемарафону Андрія Ковальського. За його словами, він та його родина не постраждали.

Наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири – фото.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч проти 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч проти 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

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