Київ. Через атаку "шахедів" є руйнування, без квартири залишився ведучий телемарафону

Внаслідок атаки дронів на столицю без квартири залишився ведучий телемарафону Андрій Ковальський

Будинок у Солом'янському районі (Фото: КМВА)

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 22 грудня. Є руйнування у Солом'янському та Дарницькому районах. Про це повідомили у зведенні Київської міської військової адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, це був третій наліт безпілотників на столицю протягом останніх шести днів.

Він зазначив, що росіяни хотіли вразити інфраструктуру та житлові будинки.

У Солом'янському районі один із дронів влучив в багатоповерховий житловий будинок, виникла пожежа на верхніх поверхах, у трьох квартирах частково зруйновані стіни, ще у трьох вибиті вікна.

Попередньо, двоє людей постраждали, у них забиті м'які тканини з різаними ранами, одна з них госпіталізована.

У Дарницькому районі через падіння уламків спалахнув двоповерховий приватний будинок, постраждалих немає. У Голосіївському районі також впали уламки, без руйнувань та постраждалих.

На верхніх поверхах постраждалої багатоповерхівки у Солом'янському районі була квартира ведучого національного телемарафону Андрія Ковальського. За його словами, він та його родина не постраждали.

Наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири – фото.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили сили ППО.

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