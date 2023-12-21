За час великої війни РФ випустила по Україні 3700 "шахедів" і вдвічі більше ракет – ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що це загальна кількість запущених росіянами ракет – усіх типів

Юрій Ігнат (Скриншот відео)

За весь час повномасштабної війни Росія запустила по Україні 3700 ударних дронів типу Shаhed і вдвічі більше ракет. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що за весь час використання росіянами "шахедів", з вересня 2022 року, окупантами було запущено по Україні 3700 БпЛА. З них 2900 знищили сили протиповітряної оборони.

Водночас Ігнат наголосив, що зараз вогневі мобільні групи ефективніше знищують російські дрони, що дозволяє економити ракети систем ППО для збиття крилатих ракет і авіації окупантів.

Він також повідомив, що за весь час повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, РФ запустила по Україні 7400 ракет. Це загальна кількість, ідеться про ракети різних типів.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. В ніч проти 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч проти 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили сили ППО.

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