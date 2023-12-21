За время большой войны РФ выпустила по Украине 3700 "шахедов" и вдвое больше ракет – ВСУ

В Воздушных силах подчеркнули, что это общее количество запущенных россиянами ракет – всех типов

Юрий Игнат (Скриншот видео)

За все время полномасштабной войны Россия запустила по Украине 3700 ударных дронов типа Shаhed и вдвое больше ракет. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он отметил, что за все время использования россиянами "шахедов" с сентября 2022 года оккупантами было запущено по Украине 3700 БпЛА. Из них 2900 уничтожили силы противовоздушной обороны.

При этом Игнат подчеркнул, что в настоящее время огневые мобильные группы более эффективно уничтожают российские дроны, что позволяет экономить ракеты систем ПВО для сбивания крылатых ракет и авиации оккупантов.

Он также сообщил, что за все время полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года РФ запустила по Украине 7400 ракет. Это общее количество, речь о ракетах разных типов.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили силы ПВО.

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