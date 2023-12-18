ЗСУ: Росія має достатньо дронів для щоденних атак. Накопичують "Іскандери" та крилаті ракети

Ігнат заявив, що у росіян достатньо дронів-камікадзе для того, щоб атакувати Україну щодня

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія накопичує ракети для нових атак на Україну, зокрема крилаті та балістичні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, визначити задум росіян не так просто, але ворог накопичує засоби — йдеться про крилаті ракети, а також балістичні "Іскандер-М".

Він зазначив, що зараз ворог почав активніше застосовувати крилаті ракети повітряного базування типу Х-101 та Х-555, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Ми бачили вже "Іскандери" та ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ. Але все ж таки дрони та ще раз дрони, у них зараз достатньо дронів, щоб атакувати Україну щодня за різними напрямками", – сказав Ігнат.

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