ЗСУ: Росія має достатньо дронів для щоденних атак. Накопичують "Іскандери" та крилаті ракети
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія накопичує ракети для нових атак на Україну, зокрема крилаті та балістичні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, визначити задум росіян не так просто, але ворог накопичує засоби — йдеться про крилаті ракети, а також балістичні "Іскандер-М".
Він зазначив, що зараз ворог почав активніше застосовувати крилаті ракети повітряного базування типу Х-101 та Х-555, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
"Ми бачили вже "Іскандери" та ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ. Але все ж таки дрони та ще раз дрони, у них зараз достатньо дронів, щоб атакувати Україну щодня за різними напрямками", – сказав Ігнат.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.
- 15 грудня – всі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів".
- У ніч проти 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
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