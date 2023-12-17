Україна вночі відбила повітряну атаку з Росії: 20 "шахедів" і дві ракети

Повітряні сили ЗСУ розказали про масштаби нічного обстрілу з боку Росії

Фото: Сергій Наєв / Telegram

Росія у ніч проти 17 грудня атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами, повідомили вранці Повітряні сили Збройних Сил України.

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Атаку вдалося відбити – в результаті бойової роботи збили всі 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ще одна крилата ракета – "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі.

Росіяни запускали "шахеди" з південно-східного узбережжя Азовського моря (район міста Приморсько-Ахтарськ, Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряні цілі були знищені у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Росія також повідомляє, що її нібито атакували з повітря цієї ночі. Вночі БпЛА були помічені над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями, а російська ППО перехопила та знищила 33 українські безпілотники, йдеться в повідомленні російського Міноборони. Підтверджень цьому поки що немає.

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