Україна вночі відбила повітряну атаку з Росії: 20 "шахедів" і дві ракети
Росія у ніч проти 17 грудня атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами, повідомили вранці Повітряні сили Збройних Сил України.
Атаку вдалося відбити – в результаті бойової роботи збили всі 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ще одна крилата ракета – "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі.
Росіяни запускали "шахеди" з південно-східного узбережжя Азовського моря (район міста Приморсько-Ахтарськ, Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Повітряні цілі були знищені у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
Росія також повідомляє, що її нібито атакували з повітря цієї ночі. Вночі БпЛА були помічені над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями, а російська ППО перехопила та знищила 33 українські безпілотники, йдеться в повідомленні російського Міноборони. Підтверджень цьому поки що немає.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 з 31 ударного БпЛА Shahed, 15 грудня – усі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів".
Читайте також: "Чомусь цей цікавить ворога найбільше": Повітряні сили про обстріли аеродрому в Старокостянтинові