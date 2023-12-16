Росія вшосте за місяць атакувала Київ. Хотіла вдарити "шахедами", але ППО всі збила
У ніч проти 16 грудня Росія вшосте за місяць атакувала Київ, цього разу ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
Повітряна тривога у столиці тривала понад чотири години. Ввечері близько 23:50 пролунав перши вибух, повідомило Суспільне. Військові повідомили про рух безпілотників у Бориспільському районі в напрямку Києва.
Згодом мер Віталій Кличко заявив про роботу протиповітряної оборони.
00:06. У столиці пролунали повторні звуки вибухів. Військові повідомили про рух безпілотників у Броварському районі в напрямку Києва та ракетну небезпеку в області.
00:34. Кличко заявив про вибухи у Подільському районі міста.
03:47. Відбій повітряної тривоги для Києва та області.
У КМВА додали, що внаслідок роботи ППО й падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Після трьох днів атак балістикою, Росія знов атакувала Київ дронами-камікадзе. У відомстві порівняли сьогоднішню атаку з тими, що були у травні 2023 року:
"Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види й типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять на Київ по черзі, зміняючи один одного", – йдеться у повідомленні.
- 14 грудня 2023 року у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.
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