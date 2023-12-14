У Києві пролунали вибухи. Росія знову запустила "Кинджали" з МіГ-31К

Київ (Фото: EPA)

У Києві близько 15:45 пролунали вибухи, росіяни запустили ракети "Кинджал". Про це повідомив кореспондент LIGA.net у місті.

У районі 15:35 Повітряні сили повідомили про злет винищувачів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

За десять хвилин військові написали про пуски "Кинджалів".

Після цього у Києві пролунали вибухи.

Також ПС заявили про рух ракет на Старокостянтинів у Хмельницькій області, де розташований військовий аеродром.

Раніше 14 грудня росіяни вже атакували Україну "Кинджалами", речник ПС Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив про приліт близько 14:20.

У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

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