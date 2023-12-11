Київ. Росія випустила вісім балістичних ракет, працювала ППО, є постраждалі — деталі

Після 04:00 у Києві пролунали вибухи, сили протиповітряної оборони збивали балістичні цілі

Київ (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву під ранок 11 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Після 04:00 у місті пролунала низка вибухів, після чого було оголошено повітряну тривогу.

Військові заявляють, що протиповітряна оборона збила вісім балістичних ракет, які летіли на столицю.

Начальник військової адміністрації Києва Сергій Попко зазначив, що уламки збитої ракети впали у Дарницькому районі.

У тому самому районі Києва постраждали четверо людей – чоловік 1992 року народження, який отримав осколкове поранення ніг, йому надали медичну допомогу на місці, а також троє жінок 1990, 1963 та 1992 років народження з гострою реакцією на стрес.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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