Киев. РФ выпустила восемь баллистических ракет, работала ПВО, есть пострадавшие — детали

Киев (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву под утро 11 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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После 04:00 в городе прозвучал ряд взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

Военные заявляют, что противовоздушная оборона сбила восемь баллистических ракет, которые летели на столицу.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко отметил, что обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе.

В том же районе Киева пострадали четверо людей — мужчина 1992 года рождения, который получил осколочное ранение ног, ему предоставили медицинскую помощь на месте, а также три женщины 1990, 1963 и 1992 годов рождения с острой реакцией на стресс.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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