РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб
Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Часов Яр Донецкой области, убив одного человека и ранив еще пятерых гражданских. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации правоохранителей, российские войска в течение двух часов производили обстрел населенного пункта из "Града". На момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.
Как сообщили в прокуратуре, 50-летняя местная жительница от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек – четыре женщины и один мужчина возрастом от 38 до 84 лет – получили осколочные ранения. Старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.
Также в результате обстрела повреждены частные домовладения и авто.
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