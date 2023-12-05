РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб

Фото - прокуратура

Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Часов Яр Донецкой области, убив одного человека и ранив еще пятерых гражданских. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации правоохранителей, российские войска в течение двух часов производили обстрел населенного пункта из "Града". На момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.

Как сообщили в прокуратуре, 50-летняя местная жительница от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек – четыре женщины и один мужчина возрастом от 38 до 84 лет – получили осколочные ранения. Старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Также в результате обстрела повреждены частные домовладения и авто.

Фото – прокуратура