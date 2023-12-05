РФ дві години гатила з "Граду" по Часовому Яру: вбила і поранила людей, що отримували хліб

Фото - прокуратура

Росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" Часів Яр Донецької області, вбивши одну особу і поранивши ще п’ятьох цивільних. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією правоохоронців, російські війська впродовж двох годин здійснювали обстріл населеного пункту з "Граду". На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Як повідомили у прокуратурі, 50-річна місцева мешканка від отриманих поранень загинула на місці. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років – зазнали осколкових поранень. Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння й авто.

Фото – прокуратура