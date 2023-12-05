Вночі росіяни завдали ракетного удару по Селидовому: зруйновані будинки – фото, відео

Внаслідок ракетного удару по Селидовому в місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки

Фото: МВС України

Вночі проти 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі. Про це повідомили Селидівська МВА та пресслужба МВС України.

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У дописі зазначили, що 5 грудня о 01:00 ночі ворог завдав ракетного удару по місту чотирма ракетами С-300, постраждалих та загиблих немає.

"Ведуться роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — повідомили у МВА.

Фото: МВС України

За даними МВА, внаслідок російського обстрілу пошкоджено:

→ чотири багатоповерхових будинки;

→ сім адміністративних будівель;

→ чотири приватних легкових автомобілі.

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Фото: МВС України

У ДСНС опублікували відео наслідків обстрілу та додали, що серед зруйнованих будівель п'ятиповерхівка навчального закладу, два приватних підприємства та багатоквартирний будинок.

У ніч на 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область минули без постраждалих та пошкоджень об'єктів інфраструктури.

4 грудня у Кривому Розі по обіді пролунали звуки вибухів.

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня.

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