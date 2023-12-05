Вночі росіяни завдали ракетного удару по Селидовому: зруйновані будинки – фото, відео
Вночі проти 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі. Про це повідомили Селидівська МВА та пресслужба МВС України.
За даними МВА, внаслідок російського обстрілу пошкоджено:
→ чотири багатоповерхових будинки;
→ сім адміністративних будівель;
→ чотири приватних легкових автомобілі.
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У ДСНС опублікували відео наслідків обстрілу та додали, що серед зруйнованих будівель п'ятиповерхівка навчального закладу, два приватних підприємства та багатоквартирний будинок.
- У ніч на 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область минули без постраждалих та пошкоджень об'єктів інфраструктури.
- 4 грудня у Кривому Розі по обіді пролунали звуки вибухів.
- Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня.
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