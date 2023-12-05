Ночью россияне нанесли ракетный удар по Селидову: разрушены дома – фото, видео
В ночь на 5 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области четырьмя ракетами С-300. Разрушили учебное заведение, многоквартирный дом и другие здания. Об этом сообщили Селидовская ГВА и пресс-служба МВД Украины.
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В сообщении отметили, что 5 декабря в 01:00 враг нанес ракетный удар по городу четырьмя ракетами С-300, пострадавших и погибших нет.
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"Ведутся работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов", – сообщили в ГВА.
По данным ГВА, в результате российских обстрелов повреждены:
→ четыре многоэтажных дома;
→ семь административных зданий;
→ четыре частных легковых автомобиля.
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В ГСЧСпоследствий обстрела и добавили, что среди разрушенных зданий пятиэтажка учебного заведения, два частных предприятия и многоквартирный дом.
- В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Заместитель председателя ОВА Тюрин сообщал, что очередные атаки на область прошли без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.
- 4 декабря в Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов.
- Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря.
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