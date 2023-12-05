Ночью россияне нанесли ракетный удар по Селидову: разрушены дома – фото, видео

В результате ракетного удара по Селидову в городе повреждены четыре многоэтажных дома

Фото: МВД Украины

В ночь на 5 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области четырьмя ракетами С-300. Разрушили учебное заведение, многоквартирный дом и другие здания. Об этом сообщили Селидовская ГВА и пресс-служба МВД Украины.

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В сообщении отметили, что 5 декабря в 01:00 враг нанес ракетный удар по городу четырьмя ракетами С-300, пострадавших и погибших нет.

"Ведутся работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов", – сообщили в ГВА.

Фото: МВД Украины

По данным ГВА, в результате российских обстрелов повреждены:

→ четыре многоэтажных дома;

→ семь административных зданий;

→ четыре частных легковых автомобиля.

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Фото: МВД Украины

В ГСЧС опубликовали видео последствий обстрела и добавили, что среди разрушенных зданий пятиэтажка учебного заведения, два частных предприятия и многоквартирный дом.

В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Заместитель председателя ОВА Тюрин сообщал, что очередные атаки на область прошли без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

4 декабря в Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов.

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря.

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