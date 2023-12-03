РФ вночі атакувала "шахедами", збили 10 з 12. Деякі долетіли до Хмельницької області

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Постраждалих чи пошкоджень немає

Фото: Telegram / Сергій Наєв

У ніч проти неділі, 3 грудня, Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed, вони долетіли аж до Хмельницької області, повідомили Повітряні сили ЗСУ та Хмельницька обласна адміністрація.

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Перші повідомлення про "шахеди" в повітряному просторі України з'явилися незадовго до 12 години ночі, а близько другої години вони долетіли до Хмельницької області. У Telegram-каналі Повітряних сил повідомлялось про загрозу для Старокостянтинова, де знаходиться один з військових аеродромів. Росія наполегливо намагається знищити його і часто атакує десятками дронів, крилатих і навіть гіперзвукових ракет.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін після відбою повітряної тривоги повідомив, що чергова атака на регіон обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", – написав він у Facebook.

ОНОВЛЕНО о 7:13. Пізніше Повітряні сили уточнили, що атака була здійснена 12 ударними дронами. Вони заходили кількома хвилями через окуповану частину Херсонської області в Миколаївську область, де більшість (за даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма – вісім) вдалося збити.

Ще частину добили в районі Старокостянтинова.

Загалом було знищено десять ударних безпілотників.

Крім того, росіяни запустили керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області РФ. Вона не досягла своєї цілі.

Дані: Повітряні сили

У ніч на 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч на 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

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