У Кропивницькому вночі лунали вибухи. Росія атакувала ракетами

У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами

Кропивницький (Фото: скриншот з відео)

У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами. Про звук вибухів повідомило Суспільне.

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Після 03:00 в Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Близько 03:39 у Кропивницькому було чути вибух.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали про проліт ракет у бік обласного центру.

Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими, написав про пуски керованих авіаційних ракет типу Х-59, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

У ніч проти 30 листопада росіяни атакували Україну ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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