РФ масовано атакувала Україну дронами Shahed та ракетами Х-59. Вибухи були у семи областях

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та керованими авіаційними ракетами Х-59 у ніч проти 29 листопада

Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та керованими авіаційними ракетами Х-59 у ніч проти 29 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що безпілотники запускали із Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї РФ, пуски ракет фіксувалися з окупованої частини Херсонської області.

Загалом росіяни випустили 21 дрон та три ракети. Основною ціллю БпЛА була Хмельницька область, а ракет – південь України.

Атаку відбивали зенітники та мобільні вогневі групи.

Бойова робота велася в Одеській, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Були збиті всі "шахеди" та дві ракети, а третя не досягла своєї мети.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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