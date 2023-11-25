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Відео з дитячого садочка у Києві, у який влучили уламки російського "шахеда" видео

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25.11.2023, 12:59
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Вночі та вранці 25 листопада країна-терорист РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed, уламки одного з них пошкодили дитячий садочок у Києві. Відео опублікував народний депутат Роман Грищук.

Дитсадок розташований у Солом'янському районі столиці. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що там зруйновано дах на площі 100 метрів квадратних, рятувальники ліквідували пожежу трьома осередками на площі два квадратних метри.

На відео видно напівзруйновану стіну та пробитий дах, приміщення садочка понівечено від удару.

Вихователька, яка працювала у цьому приміщенні, плаче від побаченого.

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  • З ночі на 25 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА. Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
  • Міненерго повідомило, що загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення.  Наразі світло повернули, написав ДТЕК.
  • Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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Артем Джеріпа
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війнаShahedшахеддитячий садочок

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