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Київ. Атака "шахедами", по районах є падіння уламків, руйнування та постраждалі

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 07:40
Київ. Атака
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот з відео)

Країна-терорист РФ атакує Київ дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, протиповітряна оборона відбиває атаку, чути вибухи. Глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко поінформував щодо постраждалих та руйнувань (інформація актуальна станом на 7:37).

У Голосіївському районі унаслідок збиття дронів РФ є падіння уламків на зону зелених насаджень, без потерпілих, написав посадовець.

Також уламки впали на чотириповерховий житловий будинок, інформація щодо ймовірних руйнувань та потерпілих уточнюється, додав він.

Рятувальники слідують на місце події, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Печерському районі є падіння уламків на незабудовану територію, попередньо, без наслідків, зазначив Попко.

У Солом'янському районі від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації, написав він.

Також сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхового будинку — вибито шибки, у будівлі заблоковано дві жінки, йдуть роботи з деблокування, повідомив глава КМВА.

Хронологію тривоги можна читати тут, оновлення також будуть у стрічці новин. Офіційно про перебіг тривоги інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.

  • У ніч проти 19 листопада загарбники спробували атакувати Київ "шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили близько 10 безпілотників. У самому Києві не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.
    • У ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136: на Хмельниччині працювала ППО, постраждалих, руйнувань чи пожеж не зафіксовано. У ПС уточнили, що під ударом був Старокостянтинів.

    Читайте також: Повітряні сили ЗСУ: Знищили всі три дрони Shahed, якими Росія атакувала вночі

    Артем Джеріпа
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    війнакиївдронппоShahedшахед

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