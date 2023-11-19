Росія влаштувала наліт "шахедами" на Київ. Летіли з різних напрямків, ППО збила близько 10
19.11.2023, 06:16
Знищення "шахеду" над Києвом (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)
Російські окупанти спробували атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 листопада. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог атакує столицю БПЛА вже другий день поспіль.
Противник запускав дрони групами, вони заходили хвилями з різних напрямків і повсякчас змінювали маршрут, а тому тривогу в місті оголошували кілька разів.
Сили протиповітряної оборони знищили близько 10 безпілотників.
У самому Києві не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.
- У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.
- Під Києвом збили всі "шахеди".
- Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт на Одещині – нафтобаза. В результаті атаки понад 3000 одеситів залишилися без світла.
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