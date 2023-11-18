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Під Києвом збили всі "шахеди", якими Росія намагалася вдарити по столиці – КМВА

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 06:13
Під Києвом збили всі
Фото: Нацгвардія

В ніч проти 18 листопада російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed, українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі на підступах до столиці. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

За даними місцевої влади, безпілотники Росія запускала з півдня, всі з них, майже 10 одиниць, сили ППО збили під Києвом. За попередніми даними, без жертв та руйнувань.

Цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу для південних, західних та північних областей, у повітряний простір України залетіло кілька груп ударних безпілотників. 

Росія атакувала Київ та область, Одеську та Хмельницьку області. Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Під ранок знов оголосили тривогу, військові заявили про загрозу застосування балістики.

  • 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.
  • Начальник КМВА Сергій Попко розповідав, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння.

Читайте також: Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. ГУР: Є втрати

Мілана Головань
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