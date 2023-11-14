Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. ГУР: Є втрати

оновлено

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомив, що українські дрони атакували будівлю поліції у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області: там дислокувалися російські окупанти. Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив факт влучання.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Епізод відбувся 13 листопада. За даними ASTRA, два безпілотники скинули вибухівки на будівлю поліції, що розміщена на вулиці Торговій, 12. До захоплення росіянами Горностаївки, це було приміщення української поліції, після окупації там розмістилися російські загарбники.

Росіяни стверджують, що внаслідок вибухів пошкоджено два особисті автомобілі співробітників окупаційної поліції, сходинки та вікна будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав.

Водночас співрозмовник LIGA.net назвав атаку "влучною", заявивши, що втрати серед окупантів є, їхня кількість уточнюється.

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами 9 вересня сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

Ідентичний епізод відбувся й у Запорізькій області 13 вересня.

Дивіться також: "Ураження були потужними". Україна закидала дронами табір росіян біля аеродрому Халіно – джерело

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.