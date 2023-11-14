RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. ГУР: Є втрати

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 09:57
Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. ГУР: Є втрати - Фото
Військовий ЗСУ запускає дрон (Фото: Армія дронів)
оновлено

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомив, що українські дрони атакували будівлю поліції у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області: там дислокувалися російські окупанти. Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив факт влучання.

Епізод відбувся 13 листопада. За даними ASTRA, два безпілотники скинули вибухівки на будівлю поліції, що розміщена на вулиці Торговій, 12. До захоплення росіянами Горностаївки, це було приміщення української поліції, після окупації там розмістилися російські загарбники.

Фото: ASTRA

Росіяни стверджують, що внаслідок вибухів пошкоджено два особисті автомобілі співробітників окупаційної поліції, сходинки та вікна будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав. 

Водночас співрозмовник LIGA.net назвав атаку "влучною", заявивши, що втрати серед окупантів є, їхня кількість уточнюється.

  • У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами 9 вересня сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

  • Ідентичний епізод відбувся й у Запорізькій області 13 вересня.

Дивіться також: "Ураження були потужними". Україна закидала дронами табір росіян біля аеродрому Халіно – джерело

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
поліціявійнахерсонська областьдронГорностаївка

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 