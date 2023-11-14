Дроны атаковали здание УМВД, которое захватили оккупанты в Херсонской области. ГУР: Метко

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Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинские дроны атаковали здание полиции во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области: там дислоцировались российские оккупанты. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил факт попадания.

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Эпизод произошел 13 ноября. По данным ASTRA, два беспилотника сбросили взрывчатки на здание полиции, расположенное на улице Торговой, 12. До захвата россиянами Горностаевки тут было помещение украинской полиции, после оккупации там разместились российские захватчики.

Россияне утверждают, что в результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, ступеньки и окна здания. Предварительно никто не пострадал.

В то же время собеседник LIGA.net назвал атаку "меткой", заявив, что потери среди оккупантов есть, их количество уточняется.

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами 9 сентября произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

Идентичный эпизод произошел и в Запорожской области 13 сентября.

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