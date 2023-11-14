UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дроны атаковали здание УМВД, которое захватили оккупанты в Херсонской области. ГУР: Метко

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 09:57
Дроны атаковали здание УМВД, которое захватили оккупанты в Херсонской области. ГУР: Метко - Фото
Военный ВСУ запускает дрон (Фото: Армия дронов)
обновлено

Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинские дроны атаковали здание полиции во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области: там дислоцировались российские оккупанты. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил факт попадания.

Эпизод произошел 13 ноября. По данным ASTRA, два беспилотника сбросили взрывчатки на здание полиции, расположенное на улице Торговой, 12. До захвата россиянами Горностаевки тут было помещение украинской полиции, после оккупации там разместились российские захватчики.

Фото: ASTRA

Россияне утверждают, что в результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, ступеньки и окна здания. Предварительно никто не пострадал.

В то же время собеседник LIGA.net назвал атаку "меткой", заявив, что потери среди оккупантов есть, их количество уточняется.

  • Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами 9 сентября произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.
  • Идентичный эпизод произошел и в Запорожской области 13 сентября.

Смотрите также: "Поражения были сильными". Украина забросала дронами лагерь россиян у аэродрома Халино – источник

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полициявойнадронХерсонская областьгорностаевка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 