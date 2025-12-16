Трамп заявил, что Украина якобы "уже потеряла" территории, и что напрямую говорил с Путиным

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "уже потеряла" оккупированные Россией территории и сообщил о недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом политик рассказанный во время публичного мероприятия в Белом доме.

Журналистка спросила Трампа, что если для Украины предлагаются гарантии безопасности вроде 5 статьи НАТО о коллективной безопасности, то какая мотивация будет у Киева, чтобы отдать какую-либо свою территорию?

"Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду... [эта] территория потеряна. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова", – ответил президент США.

В этом контексте он напомнил о том, что снова началась война между Таиландом и Камбоджей, которую он раньше "закончил".

Также Трамп заявил, что нет дедлайна по разработке гарантий безопасности для Украины: "Конечный срок – это когда мы это сделаем. То есть, мы будем пытаться это сделать. Мы достигаем прогресса. Это сложнее, чем кто-то мог себе представить".

Кроме этого, он подтвердил, что недавно напрямую говорил с диктатором РФ Путиным.

Также глава США рассказал, что имел долгий разговор с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.