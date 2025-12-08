На границе Таиланда и Камбоджи возобновились бои. Трамп считал, что "закончил" эту войну
В понедельник, 8 декабря, после взаимных обвинений в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа, Таиланд ударил по Камбодже. Удары были направлены "исключительно на военные объекты на территории", заявили Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF).
Спикер RTAF маршал авиации Джаккрит Таммавичал отметил, что операция проведена совместно с оперативной группой Suranaree. Удары были нанесены якобы в ответ на военные действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, жителям приграничных районов и тайскому персоналу в регионе.
В заявлении отмечается, что Камбоджа якобы мобилизовала тяжелое вооружение, передислоцировала боевые подразделения и подготовила элементы огневой поддержки. Эти действия, по заявлению RTAF, могли эскалировать военную ситуацию и создать угрозу для приграничного района Таиланда.
По заявлению таиландских ВВС, удары были якобы направлены на военную инфраструктуру, склады оружия, командные центры и логистические маршруты, которые "представляли прямую угрозу". После ударов "проводились оценки для обеспечения соблюдения международных стандартов, регулирующих право на самооборону согласно Уставу ООН, а также принципов необходимости и пропорциональности".
Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Камбоджи отмечает, что удары были нанесены тайскими военными по нескольким местам в провинции Преах-Вихеар. Для обсуждения текущей ситуации на границе премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул созвал совещание представителей служб безопасности.
Издание отмечает, что ударам предшествовали многодневные провокации со стороны тайской армии. В результате столкновений погиб тайский солдат и четверо получили ранения.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля. За пять дней погибли по меньшей мере 36 человек, более 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- На следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, но другая сторона это отрицала.
- 7 августа Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня на границе, которое состоит из 13 пунктов и предусматривает соблюдение режима прекращения огня.
- 14 октября 2025 года Государственный департамент США разместил на своей странице в сети Х перечень войн, которые якобы завершила администрация Трампа. Среди них – война между Камбоджей и Таиландом.
