На границе Таиланда и Камбоджи возобновились бои. Трамп считал, что "закончил" эту войну

Граница между Таиландом и Камбоджой (Фото: ЕРА / Narong Sangnak)

В понедельник, 8 декабря, после взаимных обвинений в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа, Таиланд ударил по Камбодже. Удары были направлены "исключительно на военные объекты на территории", заявили Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF).

Спикер RTAF маршал авиации Джаккрит Таммавичал отметил, что операция проведена совместно с оперативной группой Suranaree. Удары были нанесены якобы в ответ на военные действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, жителям приграничных районов и тайскому персоналу в регионе.

В заявлении отмечается, что Камбоджа якобы мобилизовала тяжелое вооружение, передислоцировала боевые подразделения и подготовила элементы огневой поддержки. Эти действия, по заявлению RTAF, могли эскалировать военную ситуацию и создать угрозу для приграничного района Таиланда.

По заявлению таиландских ВВС, удары были якобы направлены на военную инфраструктуру, склады оружия, командные центры и логистические маршруты, которые "представляли прямую угрозу". После ударов "проводились оценки для обеспечения соблюдения международных стандартов, регулирующих право на самооборону согласно Уставу ООН, а также принципов необходимости и пропорциональности".

Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Камбоджи отмечает, что удары были нанесены тайскими военными по нескольким местам в провинции Преах-Вихеар. Для обсуждения текущей ситуации на границе премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул созвал совещание представителей служб безопасности.

Издание отмечает, что ударам предшествовали многодневные провокации со стороны тайской армии. В результате столкновений погиб тайский солдат и четверо получили ранения.