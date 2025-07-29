Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия, о котором договорились 28 июля

Прекращение огня между двумя странами должно было вступить в силу в полночь

Эвакуация в Таиланде (Фото: Kaikungwon Duanjumroon/EPA)

Таиландская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении безусловного прекращения огня, о котором договорились накануне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спикер Королевской армии Таиланда Винтай Сувари заявил, что атаки происходили в нескольких местах до раннего утра вторника, 29 июля, хотя прекращение огня должно было вступить в силу в полночь.

Он также обвинил Камбоджу в "преднамеренном нарушении соглашения и преднамеренном акте подрыва взаимного доверия". Спикер добавил, что Таиланд был вынужден принять контрмеры в соответствии со своим законным правом на самооборону.

Между тем спикер Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата заявил на ежедневном брифинге, что по состоянию на утро вторника не было никаких сообщений о боестолкновениях между войсками стран.

Медиа напомнило, что соглашение о прекращении огня было заключено после попыток президента США Дональда Трампа достичь мира, который угрожал, что Вашингтон не заключит торговых соглашений ни с одной из стран, пока будут продолжаться боевые действия.

На фоне сообщений о новых столкновениях совместная встреча командующих армиями, ответственных за приграничные районы Камбоджи и Таиланда, перенесена с 07:00 на 10:00.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за три дня погибли десятки человек, а более чем 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.