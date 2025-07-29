Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні перемир’я, про яке домовились 28 липня

Евакуація в Таїланді (Фото: Kaikungwon Duanjumroon/EPA)

Таїландська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні безумовного припинення вогню, про яке домовилися напередодні. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Речник Королівської армії Таїланду Вінтай Суварі заявив, що атаки відбувалися в кількох місць до раннього ранку вівторка, 29 липня, хоча припинення вогню мало набути чинності опівночі.

Він також звинуватив Камбоджу у "навмисному порушенні угоди та навмисному акті підриву взаємної довіри". Речник додав, що Таїланд був змушений вжити контрзаходів відповідно до свого законного права на самооборону.

Тим часом речник Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата заявив на щоденному брифінгу, що станом на ранок вівторка не було жодних повідомлень про боєзіткнення між військами країн.

Медіа нагадало, що угода про припинення вогню була укладена після спроб президента США Дональда Трампа досягти миру, який погрожував, що Вашингтон не укладе торговельних угод з жодною з країн, доки триватимуть бойові дії.

На тлі повідомлень про нові зіткнення спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони Камбоджі та Таїланду, перенесено з 07:00 на 10:00.

Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня – за три дні загинули десятки осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені покинути свої домівки.

На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.