Уряд Пакистану висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Уряд Пакистану рекомендував президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Про це йдеться у дописі в акаунті уряду країни в соціальній мережі X.

Пакистан висунув американського президента на Нобелівську премію "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи".

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У повідомленні зазначається, що у момент загостреної регіональної турбулентності Трамп "продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, яка допомогла знизити напруженість у ситуації, що швидко погіршувалася".

В уряді Пакистану вважають, що американському президенту вдалося забезпечити припинення вогню та запобігти ширшому конфлікту між двома ядерними державами.

"Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу", – йдеться у заяві.

Уряд Пакистану також визнає та високо цінує пропозиції Трампа допомогти вирішити давню суперечку між Індією та Пакистаном щодо Джамму та Кашміру – питання, яке лежить в основі регіональної нестабільності.

Ісламабад висловив сподівання, що "щирі зусилля" президента США "й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності – особливо в контексті криз на Близькому Сході, зокрема гуманітарної трагедії в Газі та загострення ситуації з Іраном".

ДОВІДКА Конфлікт між Індією та Пакистаном триває з 1947 року, з моменту утворення обох держав, через приналежність території Кашміру. Індія контролює найбільшу частину Кашміру, тим часом поряд із Пакистаном ще частина території перебуває під контролем Китаю. Тривала суперечка за Кашмір і транскордонний тероризм були основною причиною більшості воєн між двома державами.

Чергове загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів.

Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу.

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у межах операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.

10 травня Трамп заявив, що за посередництва США Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі й Ісламабаді.