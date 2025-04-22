В Індії невідомі влаштували стрілянину: є загиблі серед туристів та поранені – відео

Поранених відвозять до лікарні (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

На півночі Індії сталася стрілянина у регіоні Кашмір. За різними версіями, загинули від одного до п'яти туристів, ще близько восьми-десяти людей поранено. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника в поліції, а також місцеві медіаресурси Prabhat Khabar та India TV.

За інформацією неназваного правоохоронця, інцидент, який попередньо кваліфікували як терористичний акт, стався у Пахалгамі – популярному туристичному місці. Це найбільший напад такого роду на цій території майже за рік, повідомив він.

Повідомляється, що нападники були одягнені у поліційну форму. Ймовірно, за атакою стоїть терористична організація TRF.

#WATCH | Перший incident reported в Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot



Details awaited. pic.twitter.com/jlDZ1oubnB — ANI (@ANI) April 22, 2025

Після стрілянини міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах скликав нараду в Делі з вищими посадовими особами армії та розвідки, на якій розглянуть ситуацію та заходи безпеки. Міністр також відвідає регіон, у якому сталася стрілянина.

"Я засмучений терористичним нападом на туристів у Пахалгамі, Джамму та Кашмірі. Мої співчуття членам сімей загиблих. Для тих, хто брав участь у цьому огидному терористичному нападі, не буде милосердя. Ми вживемо суворих заходів проти злочинців і дамо їм найсуворіше покарання", – заявив він.

Постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

Лідер керівної партії Бхаратія Джанта у керованому Індією Кашмірі Равіндер Райна звинуватив у стрільбі пакистанців.

"Пакистанські терористи здійснили боягузливий терористичний напад на туристів... Ці боягузливі терористи напали на беззбройних безневинних туристів, які приїхали відвідати Кашмір. Деякі туристи були доставлені до місцевої лікарні пораненими. Весь район оточений армією і поліцією. Терористи, винні у цьому нападі, і ті, хто їм допомагав, будуть покарані", – сказав він.

Довідка. Регіон Кашмір – спірна область на північному заході півострова Індостан. Є "осередком напруги" між країнами, що його займають, насамперед Індією і Пакистаном. Сьогодні Кашмір фактично поділено на дві індійські союзні території Джамму та Кашмір, а також Ладакх.

Також є самопроголошена невизнана держава Азад-Кашмір ("вільний Кашмір") та область Гілгіт-Балтістан ("північні території") – їх контролює Пакистан. А територія Аксайчіна знаходиться під юрисдикцією Китайської Народної Республіки.

Впродовж останніх років напади на туристів у Кашмірі були рідкісні, але не виключені.