В Індії невідомі влаштували стрілянину: є загиблі серед туристів та поранені – відео

На півночі Індії сталася стрілянина у регіоні Кашмір. За різними версіями, загинули від одного до п'яти туристів, ще близько восьми-десяти людей поранено. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника в поліції, а також місцеві медіаресурси Prabhat Khabar та India TV.

За інформацією неназваного правоохоронця, інцидент, який попередньо кваліфікували як терористичний акт, стався у Пахалгамі – популярному туристичному місці. Це найбільший напад такого роду на цій території майже за рік, повідомив він.

Повідомляється, що нападники були одягнені у поліційну форму. Ймовірно, за атакою стоїть терористична організація TRF.

#WATCH | Перший incident reported в Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot



Details awaited. pic.twitter.com/jlDZ1oubnB