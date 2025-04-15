У Франції невідомі скоїли напад на декілька в'язниць у різних містах

Пожежа на парковці пенітенціарного центру у Валансі (Фото: SyndFoJustice)

У ніч проти 15 квітня у Франції було скоєно напад на кілька в'язниць та резиденцію Міністерства юстиції у Марселі. Справу кваліфікують як терористичний напад. Про це повідомляє Le Figaro.

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За даними видання, постраждали в'язниці у Тулоні, Екс-ан-Провансі, Валансі, Німі, Вільпенті, Нантері, а також резиденція Міністерства юстиції у Марселі.

У всіх випадках, окрім нападу у Тулоні, невідомі підпалили автівки, що стояли на стоянці закладів. Більшість з них належала співробітникам в'язниць. Також в одному випадку були підпалені ворота закладу.

Окрім того, частина автомобілів була розмальована написами "DDPF", що розшифровується як "Права французьких в'язнів".

У Тулоні, згідно з інформацією співбесідників видання у правоохоронних органах, невідомі обстріляли ворота в'язниці з автомата Калашникова. На місці було знайдено понад 10 гільз.

Співрозмовник Le Figaro пов'язав напад із посиленням державної боротьби із торгівлею наркотиками.

"Все це здається скоординованим і чітко пов'язаним зі стратегією міністра проти торгівлі наркотиками", – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло наказав посилити захист усіх установ правоохоронної та пенітенціарної системи та співробітників.

Розслідування справи взяла на себе Національна антитерористична прокуратура Франції.