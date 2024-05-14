У Франції озброєні нальотчики напали на поліцію і звільнили наркоторговця – фото

Зухвалий і спланований напад підкреслює чимраз більшу загрозу наркозлочинності в Європі – світовому ринку кокаїну номер один, пише Reuters

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Сьогодні у Франції озброєні люди у балаклавах влаштували засідку на тюремний фургон на півночі країни – і звільнили наркоторговця Мохамеда Амра, відомого на прізвисько "Муха". Вони вбили двох охоронців, тяжко поранили трьох і спричинили великий розшук поліціянтів на себе. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Як зауважує ЗМІ, цей зухвалий і спланований напад підкреслює чимраз більшу загрозу наркозлочинності у Європі – світовому ринку кокаїну номер один.

Інцидент стався близько 8:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) на пункті стягування плати за проїзд на дорозі в Енкарвілі на півночі Франції:

Ув'язнений-утікач Амра – це 30-річний торговець наркотиками з північної Франції, повідомляє паризька прокуратура та джерела Reuters у поліції.

Суд 10 травня засудив Амру за крадіжку зі зломом, він перебував у в'язниці у Валь-де-Рой – містечку, яке межує з Енкарвілем.

Окрім цього прокуратура Марселя висунула Амрі звинувачення у викраденні людини, що призвело до смерті, повідомили у столичному відомстві.

Джерело у марсельській поліції повідомило медіа, що Амра був торговцем наркотиками й мав зв'язки з потужною міською бандою "чорних" (Йдеться про етнічне походження членів банди. – Ред.).

Reuters не вдалося зв'язатися з адвокатом Амри.

Мохамеда Амра (Фото: France télévisions)

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що розпочато масштабне полювання: "Вживаються всі засоби, щоб знайти цих злочинців. За моїм дорученням було мобілізовано кілька сотень поліціянтів і жандармів".

Очільник французького Мін'юсту Ерік Дюпон-Моретті повідомив, що на тюремний фургон напали, коли Амру везли на зустріч зі слідчим суддею у місті Руан (дорога з Енкервіля складає від 27 км і займає близько 50 хвилин).

Посадовець зазначив, що двоє поранених офіцерів перебувають у важкому стані.

"Буде зроблено абсолютно все, щоб знайти виконавців цього мерзенного злочину. Це люди, для яких життя нічого не означає. Вони будуть заарештовані, засуджені та покарані відповідно до злочину, який вони скоїли", - сказав Дюпон-Моретті.

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У соцмережах стали ширитися зображення нападу: на них видно щонайменше двох чоловіків у балаклавах із гвинтівками, які кружляли навколо позашляховика, що палав. Reuters припускає, що ця автівка врізалася в передню частину тюремного фургона.

Загалом, потік кокаїну, який щороку потрапляє до Європи, спричинив організовану злочинність на всьому континенті – це призвело до все більш жорстоких зіткнень з поліцією та смертоносних війн між бандами, пояснює ЗМІ.

Єврокомісар з внутрішніх справ Ільви Йоханссон заявив, що пов'язані з наркотиками вбивства конкурують з тероризмом як головною загрозою ЄС.

Марсель був епіцентром бандитського насильства у Франції, з особливо жорстокою війною між кланами торговців людьми, підсумовує медіа.

Кадр нападу: соцмережі

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