Во Франции вооруженные налетчики напали на полицию и освободили наркоторговца – фото

Дерзкое и спланированное нападение подчеркивает растущую угрозу наркопреступности в Европе – мировом рынке кокаина номер один, пишет Reuters

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Сегодня во Франции вооруженные люди в балаклавах устроили засаду на тюремный фургон на севере страны – и освободили наркоторговца Мохамеда Амра, известного под прозвищем "Муха". Они убили двух охранников, тяжело ранили троих и повлекли за собой большой розыск полицейских. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечает СМИ, это дерзкое и спланированное нападение подчеркивает растущую угрозу наркопреступности в Европе – мировом рынке кокаина номер один.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (7:00 по Киеву) на пункте взимания платы за проезд на дороге в Энкарвилле на севере Франции:

Сбежавший заключенный Амра – это 30-летний торговец наркотиками из северной Франции, сообщает парижская прокуратура и источники Reuters в полиции.

Суд 10 мая осудил Амру за кражу со взломом, он находился в тюрьме в Валь-де-Рой – городке, граничащем с Энкарвиллем.

Кроме этого прокуратура Марселя предъявила Амре обвинение в похищении человека, повлекшее смерть, сообщили в столичном ведомстве.

Источник в марсельской полиции сообщил медиа, что Амра был торговцем наркотиками и имел связи с мощной городской бандой "черных" (Речь идет об этническом происхождении членов банды. – Ред.).

Reuters не удалось связаться с адвокатом Амры.

Мохаммеда Амра (Фото: France télévisions)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что начата масштабная охота: "Используются все средства, чтобы найти этих преступников. По моему поручению было мобилизовано несколько сотен полицейских и жандармов".

Глава французского Минюста Эрик Дюпон-Моретти сообщил, что на тюремный фургон напали, когда Амру везли на встречу со следственным судьей в городе Руан (дорога из Энкервиля составляет от 27 км и занимает около 50 минут).

Чиновник отметил, что двое раненых офицеров находятся в тяжелом состоянии.

"Будет сделано абсолютно все, чтобы найти исполнителей этого мерзкого преступления. Это люди, для которых жизнь ничего не значит. Они будут арестованы, осуждены и наказаны в соответствии с преступлениями, которые они совершили", – сказал Дюпон-Моретти.

Читайте такєе: Промышленные объемы мефедрона. Задержаны наркоторговцы с рекордным количеством товара: фото

В соцсетях стали распространяться изображения нападения: на них видно по меньшей мере двух мужчин в балаклавах с винтовками, кружащимися вокруг горящего внедорожника. Reuters предполагает, что этот автомобиль врезался в переднюю часть тюремного фургона.

В целом, поток кокаина, который ежегодно попадает в Европу, повлек за собой организованную преступность на всем континенте – это привело ко все более жестоким столкновениям с полицией и смертоносным войнам между бандами, объясняет СМИ.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильви Йоханссон заявил, что связанные с наркотиками убийства конкурируют с терроризмом как главной угрозой ЕС.

Марсель был эпицентром бандитского насилия во Франции, с особо жестокой войной между кланами торговцев людьми, заключает медиа.

Кадр нападения: соцсети

Смотрите также: Нацполиция: Взято "Кобу" – близкого к вору в законе "Лавасоглы-Батумского": видео, фото