Национальная полиция сообщила о задержании в Киеве двух фигурантов, наладивших схему незаконного пересечения границы в Молдову. Ведомство отмечает, что среди подозреваемых – 41-летний криминальный авторитет по прозвищу "Коба", близкий к вору в законе "Лавасоглы-Батумскому".

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По данным следствия, фигуранты за $8000 предлагали "клиентам", желавшим избежать мобилизации, пересечь границу по реке Днестр.

Правоохранители описывают схему так: сначала уклонисты должны были заплатить деньги в Киеве, потом их отвозили в Винницу, откуда под видом предоставления услуг такси перевозили к границе и лодкой переправляли через Днестр. А на противоположной стороне, с молдовской стороны, другие члены группы встречали "клиентов" и обеспечивали безопасное сопровождение, пишет Нацполиция.

Ведомство сообщает, что криминальный авторитет вместе с сообщником был задержан при получении $8000 за соответствующие услуги по незаконному пересечению границы, а ранее было задокументировано получение $500 задатка.

Обоим фигурантам объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Предусмотренное наказание по этой статье – от семи до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Также правоохранители пишут, что "Коба" приближен к так называемому вору в законе "Лавасоглы-Батумскому". В начале февраля Нацполиция сообщила, что криминального авторитета вместе с ближайшим окружением будут судить в Одессе из-за фактов вымогательства, нелегального игорного бизнеса, а также создания и участия в преступной организации.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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