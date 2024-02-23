Національна поліція повідомила про затримання у Києві двох фігурантів, котрі налагодили схему незаконного перетину кордону до Молдови. Відомство зазначає, що серед підозрюваних – 41-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Коба", близький до злодія в законі "Лавасогли-Батумського".

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За даними слідства, фігуранти за $8000 пропонували "клієнтам", які бажали уникнути мобілізації, перетнути кордон по річці Дністер.

Правоохоронці описують схему так: спочатку ухилянти мали сплатити кошти у Києві, потім їх відвозили до Вінниці, звідки під виглядом надання послуг таксі перевозили до кордону та човном переправляли через Дністер. А на протилежному боці, з молдовського боку, інші члени групи зустрічали "клієнтів" та забезпечували безпечне супроводження, пише Нацполіція.

Відомство повідомляє, що кримінального авторитета разом зі спільником було затримано під час одержання $8000 за відповідні послуги з незаконного перетину кордону, а раніше було задокументовано отримання $500 задатку.

Обом фігурантам оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Передбачене покарання за цією статтею - від семи до дев'яти років тюрми з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Також правоохоронці пишуть, що "Коба" є наближеним до так званого злодія в законі "Лавасогли-Батумського". На початку лютого Нацполіція повідомила, що кримінального авторитета разом з найближчим оточенням судитимуть в Одесі через факти вимагання, нелегального грального бізнесу, а також створення та участі у злочинній організації.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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