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СБУ: Взяли "смотрящего" за Вінницькою областю, він 10 років тероризував місцевих – відео видео

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05.10.2023, 12:52
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Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. За даними слідства, вони "вибивали" з місцевих гроші впродовж 10 років. У результаті спецоперації був затриманий лідер банди – так званий "смотрящий" за областю, відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Комар", зауважує відомство.

Також були затримані ще двоє учасників угруповання, серед яких – підсанкційних "кримінальний авторитет", який має вплив у злочинному середовищі, зазначає СБУ.

"За даними слідства, зловмисники більш ніж 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону", – пише відомство.

Правоохоронці повідомляють, що фігуранти створювали конфліктні ситуації, після чого вимагали великі грошові суми за "мирне" вирішення спорів.

Якщо учасникам угруповання відмовлялись платити "данину", то вони погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством та фізичною розправою, а також знищенням майна, зауважує СБУ.

"Задокументовано, як лідер банди "Комар" та його поплічники вимагали з місцевого підприємця $20 000 і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші", – зазначають правоохоронці.

СБУ пише, що підозрювані були затримані "на гарячому" під час передання першої частини данини – $10 000.

Правоохоронці публікують перелік вилученого під час обшуків за місцями проживання затриманих:

→ вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

→ "боргові" розписки від потерпілих та чорнові записи з "обліком" сплачених грошей;

→ великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

→ мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Також обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

  • У серпні СБУ повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару".

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Артем Джеріпа
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