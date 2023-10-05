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СБУ: Взяли "смотрящего" за Винницкой областью, он 10 лет терроризировал местных – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 12:52
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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. По данным следствия, они "выбивали" из местных деньги в течение 10 лет. В результате спецоперации был задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар", отмечает ведомство.

Также были задержаны еще двое участников группировки, среди которых – подсанкционный "уголовный авторитет", имеющий влияние в преступной среде, отмечает СБУ.

"По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное влияние на территории региона", – пишет ведомство.

Правоохранители сообщают, что фигуранты создавали конфликтные ситуации, после чего требовали большие денежные суммы за "мирное" разрешение споров.

Если участникам группировки отказывались платить "дань", то они угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением имущества, отмечает СБУ.

"Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя $20 000 и угрожали убийством, если он не заплатит", – отмечают правоохранители.

СБУ пишет, что подозреваемые были задержаны "на горячем" во время передачи первой части дани – $10 000.

Правоохранители публикуют перечень изъятого во время обысков по местам жительства задержанных:

→ огнестрельное, травматическое и холодное оружие;

→ "долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;

→ большие суммы наличных, полученные преступным путем;

→ мобильные телефоны с подтверждениями незаконных действий.

Задержанным доложено о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Также избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

  • В августе СБУ сообщила о задержании наркоторговцев в Киевской области, у которых изъяты рекордные за последние годы 20 тонн "товара".

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Артём Джерипа
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