Полицейские в Одессе заявляют, что им удалось предупредить заказное убийство предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, мужчину, который занимается водными биоресурсами, заказал за 100 000 гривень его конкурент. Для этого он якобы обратился к криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбой.

"Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", – говорят в полиции.

Правоохранители установили, где, когда и как подозреваемые "планировали убийство бизнесмена, и предотвратили его". "Как только исполнитель приехал к потерпевшему на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, его задержали", – утверждают в ведомстве.

В ходе спецоперации также задержали и других подозреваемых. В жилье, камере содержания и транспортных средствах задержанных провели обыски. Изъяты телефоны, флешки, записи, одежда, оружие, гранату, наркотики и другие вещдоки. Им грозит от 10 до 15 лет в тюрьме или пожизненное.

В августе ГБР и Офис генпрокурора предупредили заказное убийство гражданина США.

Владислав Сердюк

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