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Нацполиция: В Одессе криминальному авторитету заказали убийство бизнесмена – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 12:30
Задержание одного из подозреваемых (Фото - пресс-служба Нацполиции)
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Полицейские в Одессе заявляют, что им удалось предупредить заказное убийство предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, мужчину, который занимается водными биоресурсами, заказал за 100 000 гривень его конкурент. Для этого он якобы обратился к криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбой. 

"Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", – говорят в полиции. 

Правоохранители установили, где, когда и как подозреваемые "планировали убийство бизнесмена, и предотвратили его". "Как только исполнитель приехал к потерпевшему на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, его задержали", – утверждают в ведомстве. 

В ходе спецоперации также задержали и других подозреваемых. В жилье, камере содержания и транспортных средствах задержанных провели обыски. Изъяты телефоны, флешки, записи, одежда, оружие, гранату, наркотики и другие вещдоки. Им грозит от 10 до 15 лет в тюрьме или пожизненное. 

Владислав Сердюк
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заказное убийство Одесса Нацполиция криминальный авторитет
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