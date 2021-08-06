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ГБР и Офис генпрокурора предупредили заказное убийство гражданина США – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 18:34
ГБР и Офис генпрокурора предупредили заказное убийство гражданина США – видео - Фото
Фото - gp.gov.ua

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов – его планировали убить в Балтиморе, штат Мэриленд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации правоохранителей, мужчина решил заказать убийство по личным мотивам – заказчик через посредника искал исполнителя в Украине. Сам он имел гражданство как США, так Украины.

"Когда соучастник нашел его (исполнителя – ред.), заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в $45 000", – отмечают правоохранители.

Подозреваемых задержали после получения $45 000 – правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику.

Задержанным вменяют организацию и пособничество в покушении на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

  • 3 августа в Одессе во дворе жилого дома из автомата застрелили человека, полиция провела операцию "Сирена". В совершении убийства подозревают гражданина Грузии.
Станислав Стороженко
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убийство гбр ОГП
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