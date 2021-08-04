Убийство во дворе жилого дома в Одессе. Полиция назвала имя подозреваемого: фото, видео

В совершении 3 августа убийства во дворе многоэтажного дома в Одессе подозревают гражданина Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По словам начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха, подозреваемый приехал в Одессу из Варшавы за несколько дней до убийства – это гражданин Грузии 27-летний Эльмураз Мамедов, он объявлен в розыск. Также полиция установила личность заказчика убийства – имя его не назвали.

Подозреваемый снял квартиру недалеко от места жительства жертвы – 25-летнего гражданина Азербайджана Эльчина Мамедова. Он заранее купил автомобиль Mercedes, на котором он вместе с еще одним человеком днем 3 августа прибыл во двор дома на улице Малиновского, 25.

Подозреваемый несколько раз выстрелил из переделанного пистолета-пулемета Stalker в жертву, которого дождался во дворе. Эльчин Мамедов умер от полученных ранений и потери крови – в него попало пять пуль.

Момент совершения преступления попал на видеозапись, которую показали полицейские во время брифинга.

После стрельбы подозреваемый покинул место преступления на автомобиле.

Полиция нашла брошенный Mercedes, там обнаружили оружие и другие вещественные доказательства.

Квалификация открытого уголовного производства – заказное убийство.

3 августа в Одессе во дворе жилого дома застрелили человека, полиция провела операцию "Сирена".

Наталия Медведева

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