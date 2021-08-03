В Одессе во дворе жилого дома застрелили человека, полиция проводит операцию "Сирена"

Сегодня, 3 августа, в Одессе неизвестный стрелял в человека, пострадавший умер, полиция ищет подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Стрельба произошла в Малиновском районе Одессы во дворе многоэтажного дома. Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных ранений. Личность жертвы установлена.

Полицейские принимают меры по задержанию подозреваемого, проводится операция "Сирена".

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. По факту умышленного убийства полицейские начали уголовное производство.

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Наталия Медведева

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