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В Фонтанке под Одессой устроили пальбу на свадьбе, введен перехват: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 19:57
В Фонтанке под Одессой устроили пальбу на свадьбе, введен перехват: видео - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr НПУ

Неизвестные на автомобилях стреляли в воздух у торгового центра села Фонтанка Одесского района. Введена полицейская операция "Перехват", сообщает пресс-служба областной полиции.

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Об инциденте полицейским стало известно из интернета, уточнили в пресс-службе. На место выехала следственно-оперативная группа.

Открыто дело по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются, сообщили в полиции.

Местный Telegram-канал опубликовал видео стрельбы. Судя по записи, неизвестный стрелял в воздух из автомата Калашникова. 

Тем временем источник Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцев из Чечни. Информации о раненых нет.

Позже в Telegram появилось видео работы спецназа полиции на праздновании свадьбы.

Еще видео задержания.

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Вадим Ребрина
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Фонтанка одесса стрельба
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