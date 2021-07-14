В Фонтанке под Одессой устроили пальбу на свадьбе, введен перехват: видео
Неизвестные на автомобилях стреляли в воздух у торгового центра села Фонтанка Одесского района. Введена полицейская операция "Перехват", сообщает пресс-служба областной полиции.
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Об инциденте полицейским стало известно из интернета, уточнили в пресс-службе. На место выехала следственно-оперативная группа.
Открыто дело по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.
Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются, сообщили в полиции.
Местный Telegram-канал опубликовал видео стрельбы. Судя по записи, неизвестный стрелял в воздух из автомата Калашникова.
Тем временем источник Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцев из Чечни. Информации о раненых нет.
Позже в Telegram появилось видео работы спецназа полиции на праздновании свадьбы.
Еще видео задержания.
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