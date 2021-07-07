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В Киеве мужчина выстрелил в полицейского, заперся в квартире и поджег ее – фото, видео

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07.07.2021, 11:47
В Киеве мужчина выстрелил в полицейского, заперся в квартире и поджег ее – фото, видео - Фото
Задержание стрелка в Киеве (фото 3 - пресс-служба МВД)
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В Киеве произошла стрельба, по предварительной информации, ранены двое полицейских, сказали LIGA.net в пресс-службе столичной полиции. Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что ранены были один полицейский и один гражданский, а стрелок после инцидента заперся в квартире и поджег ее – сейчас он задержан.

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В полиции отметили, что стрельба произошла на Голосеевском проспекте Киева. По предварительной информации, двое полицейских получили ранения, в городе объявлена спецоперация Гром.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко приехал на место происшествия и уточнил, что ранен один полицейский и гражданское лицо. Об этом сообщила позже столичная полиция на своем сайте.

Крищенко сказал, что по предварительной информации, патрульные приехали в квартиру на Голосеевском проспекте по вызову из-за бытового конфликта. Там собственник жилья выстрелил в сторону полицейских из охотничьего ружья. Один правоохранитель ранен в руку, другой мужчина – в лицо, им оказывают помощь.

По словам Крищенко, после инцидента стрелок заперся в квартире. Сейчас в городе введена полицейская спецоперация, правонарушителя пытаются задержать, привлекли спецназ. 

В пресс-службе МВД также пишут, что стрелок поджег свою квартиру во время переговоров. Пожар тушат спасатели, жителей эвакуируют.

ДОПОЛНЕНО В 12:35. Стрелка задержали, сообщает пресс-служба МВД. Ведомство также опубликовало фото штурма квартиры и задержания стрелка.

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Марк Сировой
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киев стрельба полицейские спецоперация голосеевский проспект
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