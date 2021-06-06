В Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой: видео

Полиция Москвы задержала два десятка человек после массовой уличной драки, произошедшей в городе вечером 5 июня, которую устроили люди с нацистской символикой. Об этом сообщает Медуза.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, массовую драку со стрельбой устроили во дворах жилых домов на севере Москвы две большие группы людей, вооруженные огнестрельным оружием, в одежде с нацисткой символикой и с соответствующими флагами.

Сообщается, что драка произошла между скинхедами, которые собрались на закрытый концерт, и антифашистами, которые пытались это мероприятие сорвать.

Всего в драке, по данным СМИ, участвовали несколько десятков человек. В полиции Москвы сообщили, что задержали 19 человек, информации о пострадавших не поступало.

3 апреля в Киеве двое граждан России жестоко избили молодого человека якобы за то, что он пил пиво в общественном месте

Читайте также: Российские бойцы устроили массовую драку на турнире ММА: разнимала полиция – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.