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В Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой: видео

06.06.2021, 16:36
В Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Полиция Москвы задержала два десятка человек после массовой уличной драки, произошедшей в городе вечером 5 июня, которую устроили люди с нацистской символикой. Об этом сообщает Медуза.

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Как отмечается, массовую драку со стрельбой устроили во дворах жилых домов на севере Москвы две большие группы людей, вооруженные огнестрельным оружием, в одежде с нацисткой символикой и с соответствующими флагами.

Сообщается, что драка произошла между скинхедами, которые собрались на закрытый концерт, и антифашистами, которые пытались это мероприятие сорвать.

Всего в драке, по данным СМИ, участвовали несколько десятков человек. В полиции Москвы сообщили, что задержали 19 человек, информации о пострадавших не поступало.

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Наталия Медведева
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драка Москва нацисты
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