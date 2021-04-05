В Киеве двое граждан РФ избили украинца: говорят, что борются с нарушителями порядка

3 апреля в Киеве, на Подоле, группа неизвестных, среди которых двое граждан России, жестоко избили молодого человека якобы за то, что он пил пиво в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

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Как установило следствие, группа молодых людей возле Почтовой площади увидели парня и девушку, которые пили пиво, и сделали им замечание. При этом замечание сопровождалось нецензурной бранью. Сами молодые люди представлялись гражданами Украины и "активистами, выступающими против нарушений общественного порядка".

В ответ на замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, стали избивать руками и ногами, рассказали в прокуратуре.

Следствие установило личности двоих злоумышленников. Ими оказались граждане Российской Федерации 1989 и 1993 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося особой дерзостью, группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношение потерпевших, употреблявших пиво в общественном месте, составлены административные протоколы.

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Вадим Ребрина

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