UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве двое граждан РФ избили украинца: говорят, что борются с нарушителями порядка

05.04.2021, 19:13
В Киеве двое граждан РФ избили украинца: говорят, что борются с нарушителями порядка - Фото
Фото - прокуратура

3 апреля в Киеве, на Подоле, группа неизвестных, среди которых двое граждан России, жестоко избили молодого человека якобы за то, что он пил пиво в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как установило следствие, группа молодых людей возле Почтовой площади увидели парня и девушку, которые пили пиво, и сделали им замечание. При этом замечание сопровождалось нецензурной бранью. Сами молодые люди представлялись гражданами Украины и "активистами, выступающими против нарушений общественного порядка".

В ответ на замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, стали избивать руками и ногами, рассказали в прокуратуре.

Следствие установило личности двоих злоумышленников. Ими оказались граждане Российской Федерации 1989 и 1993 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося особой дерзостью, группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношение потерпевших, употреблявших пиво в общественном месте, составлены административные протоколы.

Читайте также: Титушки в оперном театре. Что кроется за избиением режиссера Лавренчука в Одессе

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
драка киев алкоголь прокуратура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 