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Российские бойцы устроили массовую драку на турнире ММА: разнимала полиция – видео видео

29.12.2020, 15:23
Драка на AFC Fight Nights, Минеев и Исмаилов (скриншо видео FIGHT NIGHTS GLOBAL TV, YouTube)
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На турнире по смешанным единоборствам ММА AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве произошла массовая драка.

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Конфликт начался с перепалки бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, которые вышли на ринг после боя других соперников. Завязалась драка, к ней подключились и другие люди, находящиеся как в октагоне, так и в зале.

Диктор кричал: "Просьба всех успокоиться и выйти за клетку! <…>Друзья, мы в прямом эфире! Не позорьте Москву!".

На кадрах видно, что в драку вмешались сотрудники полиции. После завершения побоища у Исмаилова был разбит нос, а у Минеева – рассечена бровь.

Российское издание РБК также сообщает, что Исмаилова забирали в полицейский участок, но потом отпустили.

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Марк Сировой
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